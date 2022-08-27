«Факел» — «Спартак»: стартовые составы. Максименко заменит заболевшего Селихова
«Факел» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Спартак». Стали известны составы команд на эту встречу.
Факел
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Факел» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Спартак». Стали известны составы команд на эту встречу.
Голкипер красно-белых Александр Селихов пропустит встречу из-за недомогания. В стартовом составе его заменит Александр Максименко.
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.
Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Морозов, Альшин, Шаваев, Черняков, Кверквескири, Гонгадзе.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Денисов, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Волков, Рассказов, Чернов, Маслов, Классен, Рыбус, Пруцев, Зиньковский, Николсон, Вит. Шитов.