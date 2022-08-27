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17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Факел» — «Спартак»: стартовые составы. Максименко заменит заболевшего Селихова

«Факел» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Спартак». Стали известны составы команд на эту встречу.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер красно-белых Александр Селихов пропустит встречу из-за недомогания. В стартовом составе его заменит Александр Максименко.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 7, 27.08.2022, 17:30

Факел1Спартак4

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Божин, Черов, Акбашев, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Морозов, Альшин, Шаваев, Черняков, Кверквескири, Гонгадзе.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Денисов, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Волков, Рассказов, Чернов, Маслов, Классен, Рыбус, Пруцев, Зиньковский, Николсон, Вит. Шитов.

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