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10:07 (мск), источник: Sport24

В «Спартаке» не исключили включение Заремы Салиховой в новый состав совета директоров клуба

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов не исключил, что Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского клуба Леонида Федуна, может войти в новый состав совета директоров.

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Источник: РИА "Новости"

— Когда «Спартак» объявит новый состав совета директоров?

— Отвечу скучно: как только придет время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

— Исходя из официального заявления, Федуна в «Спартаке» точно больше не будет. Есть ли вероятность, что в новый состав совета директоров войдет Зарема Салихова?

— Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придет время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее, — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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