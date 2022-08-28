В «Спартаке» не исключили включение Заремы Салиховой в новый состав совета директоров клуба

— Отвечу скучно: как только придет время, так сразу объявим. Все в релизе было сказано, сейчас мне просто добавить нечего. Думаю, примерно в начале сентября будет информация.

— Исходя из официального заявления, Федуна в «Спартаке» точно больше не будет. Есть ли вероятность, что в новый состав совета директоров войдет Зарема Салихова?

— Хороший вопрос, но мы опять же приходим к тому, с чего начали — обо всех именах скажем, как придет время. Весь клуб, вся команда безумно благодарны и Леониду Арнольдовичу, и Зареме за их участие в жизни клуба. Этого не отнять, будут помнить все хорошее, — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.