«Динамо» вдесятером сыграло вничью с «Нижним Новгородом», ведя 2:0

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Николай Калинский (61-я минута, с пенальти) и Дмитрий Стоцкий (71). У гостей мячи забили Даниил Фомин (17, с пенальти) и Константин Тюкавин (29).

На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник столичной команды Роберто Фернандес.

«Динамо», набравшее 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.