«Динамо» вдесятером сыграло вничью с «Нижним Новгородом», ведя 2:0
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Николай Калинский (61-я минута, с пенальти) и Дмитрий Стоцкий (71). У гостей мячи забили Даниил Фомин (17, с пенальти) и Константин Тюкавин (29).
На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник столичной команды Роберто Фернандес.
«Динамо», набравшее 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Динамо» 3 сентября примет екатеринбургский «Урал», а «Нижний Новгород» в этот же день дома сыграет с воронежским «Факелом».