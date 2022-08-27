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17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» вдесятером сыграло вничью с «Нижним Новгородом», ведя 2:0

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с «Нижним Новгородом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Динамо
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Николай Калинский (61-я минута, с пенальти) и Дмитрий Стоцкий (71). У гостей мячи забили Даниил Фомин (17, с пенальти) и Константин Тюкавин (29).

На 67-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник столичной команды Роберто Фернандес.

«Динамо», набравшее 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Нижний Новгород» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 3 сентября примет екатеринбургский «Урал», а «Нижний Новгород» в этот же день дома сыграет с воронежским «Факелом».

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