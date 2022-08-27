«Динамо» вновь упустило победу, ведя 2:0. Захарян остался в тени разговоров о «Челси»

Матч «Динамо» в Нижнем Новгороде в первую очередь рассматривался через призму разговоров о возможном отъезде Арсена Захаряна в «Челси». «СЭ» первым сообщил информацию об этом, а потом ее подтвердили уважаемые инсайдеры европейского уровня: документы о готовности выкупить футболиста за фиксированную сумму в 15 миллионов евро лондонский клуб в Москву уже выслал. Все вопросы с переходом надо решить в кратчайшие сроки — трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября. А пока 19-летний вундеркинд приехал в Нижний Новгород и вышел в стартовом составе. В последний раз в «Динамо»?

В этой ситуации можно только посочувствовать Славише Йокановичу. Команда летом потеряла уже россыпь лидеров, сорвались ожидавшиеся переходы Карцева и Монтеса, на текущей неделе уехал в Италию ведущий опорник Моро, а теперь еще и снег на голову — возможный отъезд главного креативщика Захаряна. При этом новое лицо в «Динамо» только одно — защитник Фернандес. По последним сообщениям, скоро к бело-голубым присоединятся Самошников из «Рубина» и 21-летний уругвайский защитник «Насьоналя» Маришаль, однако это дело будущего.

Пока же Йокановичу вновь пришлось обойтись без травмированного Смолова — в атаке вышел Тюкавин. А на позиции опорного полузащитника вместо уехавшего в «Болонью» Моро появился Фомин. Тренер кроит состав как может. И при этом умудряется идти без поражений, одерживая параллельно знаковые победы. Как, скажем, над «Спартаком» в минувшем туре.

Мы уже привыкли в этом сезоне, что бело-голубые не доминируют, играют довольно осторожно, с оглядкой на тылы. Не стал исключением и матч с «Нижним Новгородом».

В отсутствие Смолова подтверждает свои претензии на игру в стартовом составе Тюкавин. В предыдущем туре он забил победный мяч «Спартаку», а в Нижнем уже в первом тайме заработал пенальти и отличился сам. Наверняка хозяева будут недовольны 11-метровым, указывая, что Тюкавин слишком охотно упал после контакта с Гоцуком, но перед этим форвард классно прошел защитника, спровоцировав того на фол. Основания для пенальти точно были, поэтому ВАР не вмешался.

А Фомин реализовал в РПЛ 16-й удар с точки из 16 попыток. Лучше статистика только у Георгия Пеева — 17 из 17.

Чуть позже гости классно разыграли контратаку, в концовке которой Тюкавин замкнул прострел Грулева — 0:2.

До перерыва на ударных позициях оказывались еще Макаров, Сазонов, Тюкавин, Грулев, тогда как хозяева ответили лишь одним опасным ударом Масоэро после углового. Так что преимущество в два гола к перерыву выглядело максимально справедливым.

Такое в нынешнем сезоне уже было: в Воронеже бело-голубые вели после первого тайма 2:0, однако сыграли 3:3. Об этом случае припомнил в перерыве и Паршивлюк. Однако тот урок не пошел впрок. Не стала предупреждением и ничья «Нижнего» в матче с ЦСКА, когда волжане отыгрались с 0:2.

Антигероем выступил Фернандес, который сначала заработал пенальти в свои ворота, а потом оставил команду в меньшинстве, получив второе предупреждение. Многое сделал, чтобы перевернуть матч, вышедший у хозяев на замену Милсон. Именно он спровоцировал удаление динамовца, а потом организовал второй гол — после его классного прохода Стоцкому оставалось только попасть в дальний угол — 2:2.

Мог вырвать победу «Нижний» — Калинский со штрафного пробил в штангу, близки к успеху были и динамовцы — Лесовой не попал в пустые ворота в добавленное время. Но ничья — справедливый исход.

В своем, возможно, последнем матче за «Динамо» Захарян остался в тени. «Динамо» по-прежнему идет без поражений, однако упускает отличную возможность выйти на первое место в ожидании матчей соперников.