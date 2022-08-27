«Спартак» разгромил «Факел» и возглавил таблицу Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей отличились Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57), Квинси Промес (90+4) и Мацей Рыбус (90+6). У проигравших забил Аслан Дашаев (23).

19-летний Денисов забил свой первый гол за «Спартак». Промес отличился в седьмой раз в чемпионате, он единолично возглавляет гонку бомбардиров.

«Спартак» провел матч против «Факела» в Воронеже впервые с августа 2001 года, тогда москвичи победили со счетом 5:0. «Факел» по итогам того сезона вылетел из высшей лиги.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 16 очков. «Факел» (4) идет на 14-й строчке в таблице.