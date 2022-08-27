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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» разгромил «Факел» и возглавил таблицу Российской премьер-лиги

ВОРОНЕЖ, 27 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл воронежский «Факел» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Воронеже, завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей отличились Роман Зобнин (51-я минута), Даниил Денисов (57), Квинси Промес (90+4) и Мацей Рыбус (90+6). У проигравших забил Аслан Дашаев (23).

19-летний Денисов забил свой первый гол за «Спартак». Промес отличился в седьмой раз в чемпионате, он единолично возглавляет гонку бомбардиров.

«Спартак» провел матч против «Факела» в Воронеже впервые с августа 2001 года, тогда москвичи победили со счетом 5:0. «Факел» по итогам того сезона вылетел из высшей лиги.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 16 очков. «Факел» (4) идет на 14-й строчке в таблице.

В следующем туре 3 сентября «Факел» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», «Спартак» на следующий день примет санкт-петербургский «Зенит».

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