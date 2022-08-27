Футболист сборной России попросил снизить себе зарплату и начал разрывать. Год назад на нем поставили крест

Роман Зобнин — пожалуй, лучший после Квинси Промеса игрок «Спартака» на старте сезона. Красно-белые мощно рванули с первых же туров под руководством молодого испанца Гильермо Абаскаля.

Ну, а Зобнин неожиданно для многих показывает лучший свой футбол за последние годы. Полузащитник выжигает центр поля как в лучшие времена, когда он только появился в «Спартаке». Но теперь добавил к этому и атакующую перчинку — то, что на протяжении карьеры никогда не считалось его сильной стороной. Зобнин — лучший в РПЛ по числу созданных голевых моментов (15), по пасам под удар занимает четвертое место, а процент реализации моментов у него — 50%. Топовые показатели настоящего лидера. Также на счету Зобнина два гола, в том числе вот такая красота в ворота «Факела».

А ведь всего год назад Зобнин был чуть ли не самым критикуемым игроком России. Роман переживал сложный отрезок в карьере, апогеем которого стал лютый привоз на чемпионате Европы в матче с Данией.

Не щадил Романа даже его первый тренер Сергей Духовников: «Этим пасом он поставил крест на сборной и забил крышку гроба этой команды и Черчесова».

Но самая дичь началась потом. В медиапространстве начали обсуждать зарплату Зобнина в привязке к его плохой игре. Роман был самым высокооплачиваемым игроком «Спартака», получая 3,5 млн евро в год. Как это часто у нас бывает после провала сборной, зарплаты футболистов стали главной темой обсуждения. Зобнину досталось особенно сильно.

«Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! — рассуждала олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова. — Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц! Боксерша Саадат, например, лицо своё подставляет под удары, чтоб заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня, чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы».

Дошло до того, что спустя несколько месяцев Зобнин, по слухам, попросил «Спартак» снизить себе зарплату до 2 млн евро в год. В клубе эту информацию не подтвердили и не опровергли.

К Зобнину действительно было много вопросов по его игре. В первые два года в «Спартаке» он был очень хорош, но затем стал все чаще допускать ошибки. Очень вероятно, что причиной спада стала травма крестообразной связки, после которой он долго восстанавливался и пытался набирать форму. При этом по самоотдаче к Роману не было вопросов — он как всегда выполнял большой объем черновой работы. Доменико Тедеско не рисковал ставить на Зобнина в центре поля и задвинул его на край обороны. Роману не нравилось там играть и он прямо говорил, что ждет, когда «Спартак» подпишет игрока на эту позицию, чтобы вернуться в центр.

«Роман — олицетворение безысходности российского футбола, — говорил Геннадий Орлов. — Он в “Спартаке” ведущий игрок, но команда-то не играет. Может, в этом причина — лидеры тянут “Спартак” на девятое место в турнирной таблице».

Не щадили Зобнина и спартаковские ветераны. «Соболев и Зобнин очень сильно сдали по сравнению с тем, когда они играли в лучший свой футбол, — говорил в апреле 2022 Евгений Ловчев. — Все-таки надо понимать, что совсем недавно они были футболистами сборной. А с такой игрой их брать не будут».

Но летом для «Спартака» и лично для Зобнина все изменилось. В команду пришел тренер, который понял, как раскрыть лучшие качества Романа. Гильермо Абаскаль привез с собой схему 4−3−1−2, в которой Зобнину отвел место «восьмерки» в полузащите в паре с Кристофером Мартинсом. Эти два полузащитника точно далеко не лучшие в лиге по умению продвигать мяч и создавать опасные моменты у чужих ворот, зато оба способны давать потрясающий объем работы. Абаскаль понимает это, потому делает ставку на вертикальный футбол, в котором у Зобнина и Мартинса есть возможность наматывать километраж туда-сюда, в том числе врываясь в штрафную в стиле Фрэнка Лэмпарда.

Подходящая роль, отличная форма и быстрое усвоение принципов игры нового тренера — вот причины того, почему Роман Зобнин снова стал топом и как никогда раньше начал приносить пользу в атаке.