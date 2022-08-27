Соболев сообщил, что Федун не попрощался с футболистами «Спартака» после ухода из клуба

«С командой Федун не попрощался, но я ему лично написал и поблагодарил. В команде уход никак не обсуждался. Даже не понимали, что может уйти. Ходили какие-то слухи, но я прессу не читаю. Просто на следующий день увидел, что он ушёл», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.