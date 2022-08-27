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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев сообщил, что Федун не попрощался с футболистами «Спартака» после ухода из клуба

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что бывший владелец команды Леонид Федун не попрощался с игроками после ухода.

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«С командой Федун не попрощался, но я ему лично написал и поблагодарил. В команде уход никак не обсуждался. Даже не понимали, что может уйти. Ходили какие-то слухи, но я прессу не читаю. Просто на следующий день увидел, что он ушёл», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На днях было объявлено, что нефтяная компания «Лукойл» выкупила 100% акций «Спартака» и права на стадион «Открытие Банк Арена». Леонид Федун был владельцем московской команды с 2004 года, в его эпоху «Спартак» выиграл по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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