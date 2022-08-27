«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Роман Ежов (20-я минута) и Александр Коваленко (72). У проигравших забил Мохамед Конате (7). С 30-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве, красную карточку получил Михаил Опарин.

«Крылья Советов» с 9 очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (8) идет на девятой позиции.