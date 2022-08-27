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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» обыграли «Ахмат» в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли на выезде грозненский «Ахмат» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Крылья Советов
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Роман Ежов (20-я минута) и Александр Коваленко (72). У проигравших забил Мохамед Конате (7). С 30-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве, красную карточку получил Михаил Опарин.

«Крылья Советов» с 9 очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (8) идет на девятой позиции.

В следующем туре 4 августа «Крылья Советов» примут московский ЦСКА, «Ахмат» в тот же день сыграет на выезде со столичным «Локомотивом».

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1:2
Первый тайм: 1:1
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