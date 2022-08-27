«Уфа» может сняться с первой лиги из-за больших финансовых проблем
«Уфа» близка к снятию с первой лиги из-за больших финансовых проблем, утверждает Sport24.
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«Уфа» близка к снятию с первой лиги из-за больших финансовых проблем, утверждает Sport24.
По информации источника, Республика Башкортостан, которая является основным спонсором уфимцев, пока не дала гарантий финансирования. Сообщается, что в клубе нездоровые настроения. На гостевой матч 7-го тура первой лиги команда занимала деньги у волейбольного «Урала».
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб испытывает финансовые проблемы.
«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с первой лиги? Думаю — дотерпим», — приводит слова Газизова Sport24.
«Уфа» занимает 12-е место с 8 очками в турнирной таблице первой лиги.