«Уфа» может сняться с первой лиги из-за больших финансовых проблем

По информации источника, Республика Башкортостан, которая является основным спонсором уфимцев, пока не дала гарантий финансирования. Сообщается, что в клубе нездоровые настроения. На гостевой матч 7-го тура первой лиги команда занимала деньги у волейбольного «Урала».

«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с первой лиги? Думаю — дотерпим», — приводит слова Газизова Sport24.