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27 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» может сняться с первой лиги из-за больших финансовых проблем

«Уфа» близка к снятию с первой лиги из-за больших финансовых проблем, утверждает Sport24.

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, Республика Башкортостан, которая является основным спонсором уфимцев, пока не дала гарантий финансирования. Сообщается, что в клубе нездоровые настроения. На гостевой матч 7-го тура первой лиги команда занимала деньги у волейбольного «Урала».

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб испытывает финансовые проблемы.

«Проблемы с финансированием у нас были всегда. Начались они еще давно. Снимемся ли мы с первой лиги? Думаю — дотерпим», — приводит слова Газизова Sport24.

«Уфа» занимает 12-е место с 8 очками в турнирной таблице первой лиги.

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