Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что не будет выпускать основной состав в кубковых матчах

«Такой формат турнира в России впервые. У нас появится возможность увидеть на поле игроков, у которых не так много игровых минут, как хотелось. У нас будет возможность посмотреть на игроков молодежной команды. Но главным фактором будет состав команды, которая будет побеждать», — сказал Абаскаль.