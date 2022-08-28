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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что не будет выпускать основной состав в кубковых матчах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что в матчах Кубка России он даст возможность сыграть молодым игрокам. Его слова передает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Такой формат турнира в России впервые. У нас появится возможность увидеть на поле игроков, у которых не так много игровых минут, как хотелось. У нас будет возможность посмотреть на игроков молодежной команды. Но главным фактором будет состав команды, которая будет побеждать», — сказал Абаскаль.

Напомним, в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» со счетом 4:1. После семи туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. Команда Сергея Семака 28 августа сыграет в Екатеринбурге против «Урала». «Факел» продолжает находится в зоне стыковых матчей (14-е место).

В следующем туре «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом», а «Факел» померится силами с «Пари НН».

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