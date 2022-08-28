Роналду определился с будущим, «Динамо» купило уругвайского вундеркинда. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Динамо» согласовало с «Насьоналем» трансфер Маришала

Защитник уругвайского «Насьоналя» из Монтевидео Николас Маришал в ближайшее время может пополнить состав московского «Динамо». Об этом сообщил в твиттере журналист TyC Sports Луис Мерло.

По информации источника, клубы уже достигли полной договоренности о трансфере футболиста. Потенциальная сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, какие условия личного контракта предложило «Динамо» 21-летнему уругвайцу.

«Сочи» намерен приобрести еще двух игроков этим летом

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб рассчитывает до завершения трансферного окна приобрести нападающего и центрального защитника. Летнее трансферное окно в России закроется 7 сентября.

«У нас должны быть еще нападающий и центральный защитник», — сказал Рубашко ТАСС.

«Локомотив» объявил о переходе албанского защитника Митая

В «Локомотив» из греческого клуба АЕК перешел левый защитник Марио Митай. Контракт 19-летнего албанского футболиста с московским клубом рассчитан на пять лет. Митай будет выступать за «Локомотив» под 12-м номером.

«Я знаю о том, что 12-й номер очень важен для болельщиков, это довольно большая ответственность. Причем даже не за номер, а в принципе за тот факт, что я буду носить футболку клуба. Надеюсь, я смогу показать, что готов носить эту майку и этот номер», — заявил новичок железнодорожников.

Что в Европе

Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

По крайней мере, этого хочет главный тренер команды Эрик тен Хаг. После победы над «Саутгемптоном» (1:0) в 4-м туре АПЛ он ответил на вопрос журналистов о будущем форварда Криштиану Роналду.

«Мы планируем и дальше работать с ним, мы хотим, чтобы он остался — вот чего мы хотим», — заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Роналду в матче с «Саутгемптоном» появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

Эррера на правах аренды перешел в «Атлетик» из «ПСЖ»

Испанский полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера продолжит карьеру в «Атлетике», сообщается на официальном сайте клуба из Бильбао. Отмечается, что стороны достигли соглашения об аренде футболиста на один сезон с возможностью продления или выкупа.

Эррера выступал за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». За «ПСЖ», куда он перешел после окончания срока действия контракта с «МЮ» в 2019 году, Эррера успел провести 95 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

«ПСЖ» объявит о переходе Руиса из «Наполи» в ближайшие дни

Полузащитник «Наполи» и сборной Испании Фабиан Руис близок к переходу в «ПСЖ», сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что парижане намерены закрыть сделку в понедельник-вторник (29−30 августа). Клубы согласовали детали сделки: «ПСЖ» заплатит за трансфер 24 миллиона евро. Руис будет зарабатывать во Франции 5 миллионов евро в год.