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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру в Израиле

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может стать игроком израильского клуба, сообщает Walla.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в услугах 25-летнего бельгийского футболиста заинтересован «Маккаби Хайфа». Руководство клуба ищет замену ушедшему из команды футболисту Богдану Паланичу, и Кофрие входит в список основных кандидатов на замену.

Напомним, Кофрие выступает за «Спартак» с августа 2021 года, куда перешёл из «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

«Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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