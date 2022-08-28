Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру в Израиле

По информации источника, в услугах 25-летнего бельгийского футболиста заинтересован «Маккаби Хайфа». Руководство клуба ищет замену ушедшему из команды футболисту Богдану Паланичу, и Кофрие входит в список основных кандидатов на замену.

Напомним, Кофрие выступает за «Спартак» с августа 2021 года, куда перешёл из «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.