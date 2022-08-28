«Урал» — «Зенит»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
Запасные: Ландаков, Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.