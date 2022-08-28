Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
17:30
Торпедо
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:30
Хетафе
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ростов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
21.08
Краснодар
Оренбург
20
21.08
Зенит
Торпедо
20
21.08
ЦСКА
Ахмат
42
20.08
Ростов
Сочи
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Зенит»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Ландаков, Алексеев, Быковский, Кузьмичев, Евсеев, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь