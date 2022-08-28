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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» объяснили отсутствие Изидора в заявке команды на матч с «Оренбургом»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор пропустит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» из-за повреждения.

Локомотив
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«В ходе тренировки перед игрой с “Оренбургом” Изидор неудачно упал и получил незначительные повреждение плечевого сустава. Медицинским штабом совместно с тренерским было решено поберечь игрока в предстоящем матче», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Матч 7-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Оренбург» состоится сегодня, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Оренбург» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (6) — на 13-м месте.

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