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15:01 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Урал
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде со счетом 4:0 обыграл екатеринбургский «Урал» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Екатеринбург-Арене».

В составе победителей голы забили Малком (50-я и 60-я минуты), Андрей Мостовой (55) и Родригао (72).

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев провел первый матч с 22 июля. В матче второго тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (3:0) игрок получил травму колена.

«Зенит» благодаря победе возглавил турнирную таблицу РПЛ, подопечные Сергея Семака набрали 17 очков. «Урал» занимает последнее, 16-е место, команда набрала 1 очко в семи матчах.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 4 сентября, «Урал» днем ранее в гостях встретится со столичным «Динамо».

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