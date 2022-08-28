«Зенит» наконец-то выиграл в гостях. Лидер смял «Урал», впереди — битва со «Спартаком»

Как вскрыть оборону

В предыдущем туре «Зенит» с трудом обыграл «Торпедо» со счетом 2:0: тьма моментов, кошмарная реализация, куча сожженных нервов, но все-таки три заработанных очка. После подобных матчей тренеры обычно говорят команде что-то вроде: «Победили — и забыли, думаем о следующей игре».

«Зенит», может, и забыл. Но его соперники должны изучить ту встречу детально, ведь «Торпедо» показало, как сдерживать действующего чемпиона России хотя бы 85 минут. Да, это была уродливая тактика — черно-белые вжались в свою штрафную, а показатель высоты их обороны оказался самым низким в текущем чемпионате (25,7 метра). Да, восхищаться тут можно было разве что самоотдачей и концентрацией «Торпедо». Но это принесло результат.

Поэтому «Зенит» опасался выезда в Екатеринбург. Во-первых, только что сине-бело-голубые оставили массу сил при взломе «автобуса», и «Урал» вполне мог скопировать эту тактику. Во-вторых, Виктор Гончаренко сделал себе имя на качественной оборонительной игре — и БАТЭ, и «Кубань», и «Уфа» добивались успехов при нем именно таким способом. В-третьих, белорусский тренер едва пришел в «Урал», а новые назначения обычно вызывают эффект укола адреналина.

Тяжелый первый тайм

Опасения оправдались. Гончаренко перестроил «Урал» на излюбленную схему с тремя центральными защитниками и предсказуемо отказался от владения. Но назвать игру хозяев «автобусом» в чистом виде сложно. Об этом говорит хотя бы феноменальная статистика первого тайма: екатеринбуржцы вели по ударам 4:1, а по ударам в створ — 2:0. И именно они создали самый опасный момент до перерыва, когда Михаил Кержаков в эффектном прыжке отразил удар Эрика Бикфалви головой.

«Урал» удивлял компактностью и дисциплинированностью — этого команде не хватало в первых турах, поэтому она и увязла на дне. А у «Зенита» все время случались проблемы в финальной фазе атак — то Малком упустит мяч за линию, то Иван Сергеев не дотянется до мяча. Но, конечно, основные сложности создавали защитники «Урала» — они действовали плотно с соперниками и почти не давали им бить.

За 45 минут черно-оранжевым можно поаплодировать: из-за них «Зенит» провел один из худших отрезков сезона. Один удар за тайм — это ничтожно для гегемона, особенно на фоне игры с «Торпедо», когда он бил по воротам 38 раз.

Источник: ФК "Зенит"

Развалившийся «Урал»

Но после перерыва все изменилось. Сергей Семак явно нашел правильные слова в раздевалке: игроки «Зенита» активнее включились в прессинг и сразу же могли забить. У Сергеева сделать это не получилось, но в следующей атаке Малком открыл счет. На скамейке гостей вздохнули с облегчением: там точно боялись второй нервной концовки подряд.

Сложно объяснить, что произошло с обороной «Урала». Вряд ли дело в психологии. Точно не в «физике» — на лавке у хозяев находилось всего шестеро полевых, и можно было ожидать проблем в концовке встречи, но не в начале второго тайма. Вероятно, «Зенит» просто прибавил — класс у сине-бело-голубых выше, он и сказался.

За голом Малкома последовал второй мяч, причем Андрей Мостовой должен благодарить Вендела за результативный пас. Бразилец в воскресенье отмечал день рождения, но вручил подарок сам. А следом «Урал» получил третий мяч — Малком оформил дубль.

Первая выездная победа чемпиона

При 3:0 Семак уже начал думать о следующем туре, в котором «Зениту» предстоит выезд к «Спартаку». Тренерский штаб последовательно снял с игры всех нынешних лидеров атак: Мостового, Сергеева, Далера Кузяева, Вендела, Малкома. Где-то между заменами вклинился четвертый гол — Родригао впервые отличился за сине-бело-голубых. Гости вполне могли и увеличить преимущество — моментов хватало, но мяч больше не хотел залетать в ворота.