Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы. Защитник намерен продолжить карьеру во Франции
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы.
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы.
Бельгийский защитник проинформировал «Маккаби» о своем намерении перейти во французский клуб, утверждает портал sport5.
В прошедшем сезоне 25-летний бельгиец провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки.
В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).
Контракт Кофрие с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.