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16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы. Защитник намерен продолжить карьеру во Франции

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Бельгийский защитник проинформировал «Маккаби» о своем намерении перейти во французский клуб, утверждает портал sport5.

В прошедшем сезоне 25-летний бельгиец провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки.

В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

Контракт Кофрие с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

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