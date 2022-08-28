«Торпедо» — «Краснодар»: стартовые составы команд
«Торпедо» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Торпедо
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«Торпедо» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев.
Запасные: Довбня, Темников, Евдокимов, Глойдман, Рязанцев, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Караев, Калмыков, Турищев.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Баньяц, Манелов, Самко.