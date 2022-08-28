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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торпедо» — «Краснодар»: стартовые составы команд

«Торпедо» в рамках 7-го тура РПЛ на своем поле примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Торпедо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 7, 28.08.2022, 17:30

Торпедо0Краснодар0

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев.

Запасные: Довбня, Темников, Евдокимов, Глойдман, Рязанцев, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Караев, Калмыков, Турищев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Баньяц, Манелов, Самко.

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