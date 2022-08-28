Игнатьев оформил хет-трик за 19 минут. Это столько же, сколько он забил за предыдущие два сезона

Главный герой дня, а то и всего тура в РПЛ, похоже, уже известен. Это форвард «Локомотива» Иван Игнатьев, который в матче с «Оренбургом» оформил хет-трик за 19 минут.

В первом случае он завершил быструю контратаку, начавшуюся с отбора в центре поля. Рывок в свободную зону на грани офсайда, четкий удар в дальний угол — такие голы были классическими для Игнатьева, когда он ярко начинал в РПЛ в составе «Краснодара».

Второй гол — четкая работа внутри штрафной: открывание под прострел с фланга и уверенное завершение.

Третий мяч чем-то по стилистике похож на первый — только ассист сделал голкипер Даниил Худяков.

Для 23-летнего форварда это первые голы в нынешнем сезоне. До матча с «Оренбургом» Игнатьев в последний раз забивал в РПЛ 6 марта: в составе «Крыльев Советов» в ворота «Арсенала». Ну и еще один забавный факт — за эти 19 минут нападающий отличился столько же, сколько за два предыдущих чемпионата (причем в турнире-2020/21 оба гола за «Рубин» были с пенальти).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 7, 28.08.2022, 15:00 Локомотив 5 Оренбург 1

Более того, в матче с «Оренбургом» Игнатьеву немного не хватило до рекорда. В истории чемпионатов России быстрее хет-трик оформлял только нападающий «Динамо» Антон Хазов в 2001 году — в игре с «Факелом» ему потребовалось на это 12 минут.

Кроме того, Игнатьев стал первым с 2006 года футболистом «Локомотива», кому удалось сделать хет-трик, — 16 лет назад Дмитрий Лоськов положил три в ворота «Рубина».

Когда «Локомотив» подписал контракт с Игнатьевым, за которым тянется шлейф скандалов, почти все восприняли это скептически. Однако спортивный директор красно-зеленых Томас Цорн подчеркивал, что в клубе верят в Ивана.

«Ваня Игнатьев вообще не нарушает дисциплину. Он ведет себя очень профессионально. Тренерский штаб им доволен. Иначе бы он не играл», — говорил Цорн в интервью Sport24.

«Мне кажется, Игнатьев делает очень много для команды, даже если находится без мяча. Он работает, он добегает. Он хорошо играет», — это уже слова Цорна «СЭ».