Хет-трик Игнатьева помог «Локомотиву» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 5:1 обыграл «Оренбург» в домашнем матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «РЖД-Арене».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Игнатьев (8, 12, 19-я минуты), Джирано Керк (53) и Антон Миранчук (90+4, с пенальти). У «Оренбурга» гол забил Владимир Сычевой (13).

Игнатьев оформил первый хет-трик за время выступления в РПЛ. До этого на счету нападающего было три забитых мяча в последних 36 матчах в лиге. Также Игнатьев стал первым игроком «Локомотива», который забил три гола в одном матче РПЛ с 2006 года, тогда четыре мяча в составе московской команды в игре против казанского «Рубина» забил Дмитрий Лоськов.

Хет-трик Игнатьева стал вторым по скорости, по этому показателю он уступил бывшему форварду московского «Динамо» Антону Хазову, который в 2001 году трижды отличился во встрече против воронежского «Факела» за 12 минут.

Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом» в июле, он забил свои первые мячи в составе московского клуба. Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел в РПЛ шесть матчей. В сезоне-2021/22 Игнатьев провел 14 матчей в чемпионате России, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом. В 2016—2019 годах Игнатьев выступал за «Краснодар» и «Краснодар-2».