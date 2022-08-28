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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд

«Ростов» в рамках 7-го тура чемпионата России на своем поле примет ЦСКА. Стали известны составы команд на эту встречу.

Ростов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 7, 28.08.2022, 19:45

Ростов0ЦСКА0

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Сильянов, Барйамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

ЦСКА: Акинфеев, Набакин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Кучаев, Ермаков, Лукин, Зделар, Мендес, Яковлев, Гайч.

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