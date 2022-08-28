Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ

Встреча в подмосковных Химках закончилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Эдуард Сперцян (31-я и 44-я минуты), по голу забили Джон Кордоба (54) и Ильзат Ахметов (90). Мяч в ворота «Краснодара» влетел в результате автогола Никиты Кривцова (58).