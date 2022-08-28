Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Вальядолид
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Сампдория
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Эмполи
Футбол. Зарубежный
18:30
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Вердер
Айнтрахт Ф
34
Футбол. Зарубежный
18:30
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Лион
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
КАМАЗ
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Торпедо
Краснодар
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монпелье
07
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
31
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Оренбург
51
Футбол. Зарубежный
14:00
Нант
Тулуза
31
Футбол. Премьер-лига
13:00
Урал
Зенит
04
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:30
Торпедо
Краснодар
14
15:00
Локомотив
Оренбург
51
13:00
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
21.08
Краснодар
Оренбург
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Сперцяна помог «Краснодару» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» переиграли московское «Торпедо» в гостевом матче 7-го тура чемпионата России.

Краснодар
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в подмосковных Химках закончилась победой гостей со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Эдуард Сперцян (31-я и 44-я минуты), по голу забили Джон Кордоба (54) и Ильзат Ахметов (90). Мяч в ворота «Краснодара» влетел в результате автогола Никиты Кривцова (58).

«Краснодар» (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице, автозаводцы с одним баллом идут на 15-й позиции. В следующем туре «Краснодар» 3 сентября примет «Сочи», а «Торпедо» двумя днями позже дома встретится с «Ростовом».

 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь