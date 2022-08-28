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21:54 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 0:0 сыграл вничью в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону.

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РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Футболисты ЦСКА вышли на матч в специальной форме с изображением «невозможного треугольника» из трех единиц в честь 111-летия клуба. «Ростов» продлил беспроигрышную серию до семи матчей (три победы, четыре ничьи).

«Ростов» впервые за пять матчей в РПЛ сумел не проиграть ЦСКА. До этого армейцы выиграли четыре последние встречи против ростовчан. «Ростов» в последний раз обыгрывал ЦСКА в чемпионате России 9 марта 2020 года (3:2).

В другом матче «Краснодар» на выезде обыграл московское «Торпедо» со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (31, 44-я минута), Джон Кордоба (54) и Ильзат Ахметов (90+1). На 59-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил мяч в свои ворота.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 турах. «Ростов» располагается на пятой позиции с 13 очками. В следующем туре ЦСКА встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 4 сентября. «Ростов» днем позже сыграет в гостях против московского «Торпедо».

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