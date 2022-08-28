ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Футболисты ЦСКА вышли на матч в специальной форме с изображением «невозможного треугольника» из трех единиц в честь 111-летия клуба. «Ростов» продлил беспроигрышную серию до семи матчей (три победы, четыре ничьи).

«Ростов» впервые за пять матчей в РПЛ сумел не проиграть ЦСКА. До этого армейцы выиграли четыре последние встречи против ростовчан. «Ростов» в последний раз обыгрывал ЦСКА в чемпионате России 9 марта 2020 года (3:2).

В другом матче «Краснодар» на выезде обыграл московское «Торпедо» со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (31, 44-я минута), Джон Кордоба (54) и Ильзат Ахметов (90+1). На 59-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил мяч в свои ворота.