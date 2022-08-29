Суперсейв Акинфеева и шикарный проход подзабытого Гайча. ЦСКА отпускает «Зенит» и «Спартак»

В минувшем сезоне встречи «Ростова» и ЦСКА не вызывали особого ажиотажа. Желто-синие в середине сезона в какой-то момент шли на 14-м месте, да и армейцы на медали не претендовали.

А вот нынешний чемпионат клубы начали совсем с другим настроением. Команда Валерия Карпина неделю назад даже была всего в одном забитом пенальти от лидерства в турнирной таблице — шанс не использовал Уткин. Хороши и красно-синие, которым поймать победную волну помогает Владимир Федотов.

Оба клуба стартовали выше ожиданий, так что их очная встреча ожидалась с особым интересом.

Зажигательной она не получилась. Отчасти, наверное, виной духота — вихря атак на встречных курсах мы не увидели. Но в любом случае это не было унылое перекатывание мяча двумя серыми коллективами. Скорее напряженное противостояние качественных соперников, каждый из которых понимал цену ошибки и старался в первую очередь обезопасить свои ворота.

ЦСКА гораздо больше владел инициативой, доходило до посвистываний недовольных трибун, однако «Ростов» хорошо распрямлялся в контратаках, скрашивая болельщикам впечатление от игры вторым номером.

Именно хозяева имели два лучших момента в первые полчаса. Сначала Щетинин ушел от подката Дивеева и выкатился один на один. Но у ЦСКА уже два десятка лет есть опция гениального сейва от Акинфеева, которой красно-синие воспользовались и на этот раз.

Чуть позже Полоз мог исполнить красоту, переправляя мяч в ворота пяткой, — рядом со штангой.

ЦСКА же забрал концовку тайма — два голевых момента случились у Облякова, однако полузащитник распорядился ими не лучшим образом.

А еще бурные обсуждения вызвал эпизод, когда показалось, что у рефери Виталия Мешкова были все основания назначить пенальти в ворота Песьякова за удар Глебова по ноге Чалова. Опорник вообще постоянно опекал форварда армейцев, выступая едва ли не третьим защитником, а в этот раз прошел по лезвию бритвы — повезло, нарушение не увидел ни главный судья, ни ВАР.

Не изменился характер матча и после перерыва. Армейцы давили — ростовчане огрызались. Моменты возникали еще реже, при этом ближе к успеху были гости.

Медина имел свой шанс после отскока — Песьяков доказал, что не один Акинфеев в России может спасать, отразив удар коленом. А хайлайт матча случился уже в добавленное время, когда подзабытый Гайч, оправдывая прозвище Танк, легко продавил Прохина. Угол был острый, аргентинец пробил под опорную ногу Песьякову, но угодил в штангу, а затем голкипер ликвидировал угрозу добивания.

Хозяева такими выгодными моментами не похвастают, хотя припомнят промах Полоза из выгодной позиции, а также два удара Уткина, с которыми справился Акинфеев.