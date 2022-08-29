«Спартак» — «Зенит». Наконец-то битва за лидерство

Нужно сказать спасибо «Спартаку», его главному тренеру Гильермо Абаскалю и футболистам. Потому что благодаря им через неделю мы увидим, возможно, самый обсуждаемый и ожидаемый матч первой половины сезона.

Противостояние красно-белых с «Зенитом» довольно давно стало главным в российском футболе, а в последние годы страсти достигли пика. Триггером, пожалуй, стало лето 2020-го с шуткой гендиректора сине-бело-голубых Александра Медведева о том, что Дзюба и Азмун в раздевалке имитировали, что случится со «Спартаком» в кубковой встрече. Комитет по этике РФС оценил юмор функционера в 200 тысяч рублей штрафа. Вскоре последовал скандальный полуфинал Кубка, потом на авансцену вышла Зарема Салихова, случились 7:1 и так далее.

Все это, конечно, и так сделало бы предстоящий матч топовым событием, но такое знаковое соперничество должно быть еще и максимально конкурентным. Иначе за всеми этими волнами треш-тока остается пустота. Ну, поскандалили вы, покуражились в соцсетях, а дальше что? Смотреть, как одна команда без особой интриги раскатывает на поле другую? Предположим, стартовал бы сейчас «Спартак», как год назад при Руе Витории: после семи туров +3=1−3, 10 очков, 9-е место, 7 баллов отставания от шедшего первым «Зенита». Ощущения перед российским класико были бы совершенно иными.

Сейчас же мы имеем схватку двух лидеров РПЛ, которых разделяет всего одно очко. Громкая афиша дополняется и мощным спортивным содержанием внутри. Именно за это и нужно поблагодарить «Спартак». Возможно, сам футбол напомнит июльскую игру на Суперкубок. Но по крайней мере на поле выйдут первая и вторая команды чемпионата, а не первая и девятая.

Последний раз при такой минимальной разнице в очках «Спартак» и «Зенит» встречались в начале октября 2020-го — при Доменико Тедеско. Тогда оппоненты подошли к битве на «Открытие банк Арене», деля первое место, и закончилось все бодрой ничьей 1:1 благодаря позднему голу Эсекиэля Понсе. Перед поездкой москвичей в Санкт-Петербург во втором круге «Зенит» имел «+3», которые превратились в «+6».

Тогда в воздухе еще парила брошенная Шамилем Газизовым перчатка. Сейчас ничего такого нет и в помине. «Спартак», несмотря на четыре крупные победы в первых семи турах, включая разгром «Факела» в этот уик-энд, все равно воспринимается как андердог. Но предстоящий матч способен перевернуть эту ситуацию.