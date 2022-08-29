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11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рыбус об уходе из «Локомотива»: Предложили контракт на год, а я хотел на два

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус рассказал «СЭ» о причинах ухода из «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

— Надеюсь, что у «Локомотива» все наладится. Они выигрывают в последних матчах и поднимаются в турнирной таблице. Понятно, что в клубе было много изменений, но верю, что у них будет все получаться.

— Тебе не обидно, что «Локомотив» не продлил со тобой контракт?

— Нет, я в хороших отношениях с руководством клуба. У меня было предложение от «Локомотива» продлить контракт на год. Меня это не устроило, хотел соглашение на два года. Но мы хорошо попрощались и пожелали друг другу удачи.

Мацей Рыбус покинул «Локомотив» на правах свободного агента 31 мая, после чего перешел в «Спартак».

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