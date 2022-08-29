Рыбус об уходе из «Локомотива»: Предложили контракт на год, а я хотел на два

— Надеюсь, что у «Локомотива» все наладится. Они выигрывают в последних матчах и поднимаются в турнирной таблице. Понятно, что в клубе было много изменений, но верю, что у них будет все получаться.

— Тебе не обидно, что «Локомотив» не продлил со тобой контракт?

— Нет, я в хороших отношениях с руководством клуба. У меня было предложение от «Локомотива» продлить контракт на год. Меня это не устроило, хотел соглашение на два года. Но мы хорошо попрощались и пожелали друг другу удачи.