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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Француз Ле Таллек проходит медосмотр перед переходом в «Торпедо». У него есть паспорт РФ

Полузащитник Дамьен Ле Таллек близок к переходу в «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Французский полузащитник проходит медосмотр перед подписанием контракта. Если результаты медобследования устроят клуб, то стороны заключат соглашение», — добавил источник «Чемпионата».

32-летний Ле Таллек находится без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал прошлый сезон. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт.

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