Француз Ле Таллек проходит медосмотр перед переходом в «Торпедо». У него есть паспорт РФ

32-летний Ле Таллек находится без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал прошлый сезон. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».