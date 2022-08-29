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13:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист московского «Динамо» Моро перешел в «Болонью» на правах аренды

Итальянский клуб арендовал хорвата до конца сезона с возможностью выкупа.

Динамо
БолоньяПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 29 августа. Московское «Динамо» отдало хорватского футболиста Николу Моро в аренду в итальянскую «Болонью». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Динамо».

«Болонья» арендовала хорвата до конца сезона с возможностью выкупа.

«Мы благодарим Николу за самоотверженную игру в нашем клубе на протяжении последних двух лет и желаем успехов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Моро 24 года, он выступает за «Динамо» с сезона-2020/21. За московский клуб хорват провел 66 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Моро является воспитанником загребского «Динамо», в составе хорватской команды он сыграл в 114 встречах, забил 10 голов и стал двукратным чемпионом (сезоны-2015/16, 2017/18) и обладателем кубка (2018) страны.

«Болонья» в трех стартовых матчах чемпионата Италии набрала одно очко и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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