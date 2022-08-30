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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Шестой легионер покинул «Динамо» за лето

Хорватский футболист Никола Моро стал шестым легионером, покинувшим «Динамо» в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

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Моро перешел из московского клуба в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Отмечается, что соглашение включает в себя право выкупа 24-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

Моро выступал за «Динамо» с августа 2020 года. Футболист провел за клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. В составе бело-голубых хорват завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне‑2021/2022.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

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