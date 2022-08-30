Девушка футболиста заблокировала его переход в «Спартак», Кокорину нашли новый клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России

Моро официально перешел на правах аренды в «Болонью»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро перешел в итальянскую «Болонью» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает право выкупа футболиста.

Хорват уже попрощался с болельщиками «Динамо» — за московский клуб он выступал с 2020 года.

«Это были два года, полные эмоций: хороших, плохих, веселых, грустных и многих других. Но самое важное это то, что я наслаждался этим временем и жил этим клубом. Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые делали мое пребывание здесь приятным с первого до последнего дня. Спасибо болельщикам за вашу поддержку! Пожалуйста, возвращайтесь на трибуну и гоните команду вперед, потому что мы играем для вас и хотим праздновать победы вместе с вами. Нам очень нужна ваша поддержка! Я никогда не забуду эти два года, и у меня останутся только хорошие воспоминания! Только “Динамо”!».

Трансфер Самошникова из «Рубина» в «Динамо» сорвался

Защитник «Рубина» Илья Самошников не перейдет в московское «Динамо», как планировалось ранее. Об этом в беседе с корреспондентом Sport24 сообщил пресс-атташе казанского клуба Иван Бодылевский: «Да, переход Самошникова в московское “Динамо” не состоялся. Почему? Мы эту информацию оставим при себе. Был ли это отказ Ильи? Нет, просто два клуба не смогли договориться».

При этом журналист Сергей Ильев написал в своем телеграм-канале, что врачи обнаружили хрящ в голеностопе у Самошникова — именно по этой причине «Динамо» отказалось от трансфера защитника.

Гонсалес не перейдет в «Спартак» — москвичи сделали предложение другому легионеру

Бывший центральный защитник «Марселя» Альваро Гонсалес не приедет в Москву. Ранее сообщалось, что красно-белые предложили 32-летнему игроку контракт. Но как утверждает в твиттере журналист Саша Тавольери, девушка футболиста отказалась ехать в Россию, из-за чего трансфер стал невозможен. Вместо перехода в «Спартак» испанец подпишет контракт с катарским «Аль-Насром» по схеме «1+1».

«Спартак» сделал греческому клубу «Волос» предложение по трансферу 24-летнего футболиста Паоло Фернандеса. Эту информацию в разговоре с корреспондентом Sport24 подтвердил агент игрока Альберто Ботинес: «Да, “Спартак” действительно сделал официальное предложение “Волосу” по Фернандесу».

По информации Sport24, «Волос» просит за Паоло Фернандеса 1,5 миллиона евро. При этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фернандеса в 600 тысяч евро.

Дзагоев может воссоединиться со Слуцким в «Рубине»

«Чемпионат» сообщил, что экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев близок к переходу в казанский клуб. Но спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «РБ Спорт» назвал слухами информацию о переезде полузащитника в Казань. Напомним, что после ухода из ЦСКА летом 32-летний Дзагоев остается без клуба.

Что в Европе

Кавани перешел в «Валенсию»

Пресс-служба испанского клуба объявила о подписании нападающего Эдинсона Кавани. Уругваец перешел в «Валенсию» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года. В прошлом сезоне 35-летний игрок провел за «МЮ» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«МЮ» подпишет Дубравку

Клуб из Манчестера согласовал с «Ньюкаслом» переход вратаря Мартина Дубравки. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы достигли принципиальной договоренности в вопросе перехода 33-летнего голкипера. «МЮ» арендует словака до конца сезона-2022/23, а после сможет выкупить игрока за 5 млн фунтов. Стороны улаживают последние детали соглашения. Условия контракта с Дубравкой «МЮ» уже также согласовал.

«Вест Хэм» объявил о трансфере Пакеты

Английский клуб сообщил о переходе из «Лиона» полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакеты. «Вест Хэм» подписал с 25-летним футболистом пятилетний контракт с опцией продления еще на один год.

Как сообщил на своем официальном сайте «Лион», сумма трансфера составила 61,6 млн евро, включая 18,6 млн в качестве бонусов. Также французский клуб получит 10% от суммы последующей продажи игрока. 15% от окончательной суммы трансфера получит «Милан», из которого Пакета перешел в «Лион» в 2020 году.

Кокорин близок к переходу в «Арис»