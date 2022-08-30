Wildberries стал техническим партнером «Зенита»

«Рады приветствовать в рядах наших партнеров лидера своей индустрии — компанию Wildberries. Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное — любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот. Платформа Wildberries пользуется большой популярностью у россиян за счет богатого ассортимента, удобной доставки, качественного сервиса и, конечно же, отношения к своим клиентам и партнерам — ожидаем, что поставка и нашей формы будет такой же быстрой и комфортной», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.