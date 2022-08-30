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11:39 (мск), источник: Sports.Ru

Wildberries стал техническим партнером «Зенита»

«Зенит» объявил о сотрудничестве с Wildberries. Маркетплейс стал техническим партнером петербургского клуба. Договор рассчитан на два года.

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Источник: Sports.Ru

Wildberries станет поставщиком спортивной экипировки всем командам системы «Зенита», клубной академии и ее филиалов со второй части сезона-2022/23.

В первом туре группового этапа Фонбет Кубка России логотип Wildberries появится на игровой форме игроков основной команды, а в рамках игр чемпионата России — со второй части сезона.

«Рады приветствовать в рядах наших партнеров лидера своей индустрии — компанию Wildberries. Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное — любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот. Платформа Wildberries пользуется большой популярностью у россиян за счет богатого ассортимента, удобной доставки, качественного сервиса и, конечно же, отношения к своим клиентам и партнерам — ожидаем, что поставка и нашей формы будет такой же быстрой и комфортной», — отметил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Wildberries уже сотрудничает с командами Мир РПЛ «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

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