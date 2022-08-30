Клаудиньо перед матчем со «Спартаком» вернулся в общую группу «Зенита»
Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо возобновил тренировочные занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.
Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо возобновил тренировочные занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.
Футболист 6 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» на выезде получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Сообщалось, что на восстановление южноамериканцу потребуется от четырех до пяти недель.
В минувшем туре «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 4:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака пока не потерпела ни одного поражения в сезоне-2022/23. На ее счету пять побед и две ничьих.
На второй строчке располагается «Спартак», третьим идет ЦСКА.
В восьмом туре «Зенит» сыграет на выезде с красно-белыми. Матч пройдет в Москве 4 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.