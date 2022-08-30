Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Текстильщик
2DROTS
Футбол. Кубок России
17:00
Спартак Нч
Машук-КМВ
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
21:30
Фулхэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
21:30
Кристал Пэлас
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
21:45
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Монца
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Эвертон
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:47 (мск), источник: Газета.Ру

Клаудиньо перед матчем со «Спартаком» вернулся в общую группу «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо возобновил тренировочные занятия в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболист 6 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» на выезде получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Сообщалось, что на восстановление южноамериканцу потребуется от четырех до пяти недель.

В минувшем туре «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 4:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака пока не потерпела ни одного поражения в сезоне-2022/23. На ее счету пять побед и две ничьих.

На второй строчке располагается «Спартак», третьим идет ЦСКА.

В восьмом туре «Зенит» сыграет на выезде с красно-белыми. Матч пройдет в Москве 4 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

 Пугачева рассказала, чем займется в России
Съемки сериала с Натали Портман пришлось отменить из-за угроз убийством
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь