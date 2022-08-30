Клаудиньо перед матчем со «Спартаком» вернулся в общую группу «Зенита»

Футболист 6 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» на выезде получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Сообщалось, что на восстановление южноамериканцу потребуется от четырех до пяти недель.

В минувшем туре «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 4:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака пока не потерпела ни одного поражения в сезоне-2022/23. На ее счету пять побед и две ничьих.