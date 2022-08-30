Федун признался, что замечательно себя чувствует в статусе болельщика «Спартака»

Во вторник «Спартак» со счетом 1:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче первого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. Федун присутствовал на матче в качестве болельщика. 22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций «Спартака», Федун вышел из состава акционеров и сложил с себя полномочия президента клуба. За время его управления «Спартак» становился чемпионом России (в сезоне-2016/17), обладателем кубка (2021/22) и суперкубка (2017) страны.

«Как матч? Все хорошо, только зрителей мало. Как матч в статусе болельщика? Замечательно. Что будет дальше со “Спартаком”? Все будет хорошо», — сказал Федун.

Также бывший владелец «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) против петербургского «Зенита». «Обыграет ли “Спартак” “Зенит”? Если бы я знал, все букмекеры бы разорились. Чем футбол прекрасен — никто не знает результата», — отметил Федун.

«Спартак» и «Крылья Советов» выступают в группе B «пути РПЛ» Кубка России вместе с «Зенитом» и воронежским «Факелом. В следующем туре группового этапа “Спартак” 15 сентября дома сыграет с “Факелом”.