«Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили. Аккуратнее надо со словами». Защитник «Спартака» Чернов о матче с «Зенитом»

Красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:0 в 1-м туре Фонбет Кубка России. Матч с «Зенитом» в 8-м туре Мир РПЛ состоится 4 сентября.

— Скоро матч с «Зенитом» в чемпионате. Хочется взять реванш за разгром в Суперкубке?

— Хочется отдохнуть от прошедшей игры [в Кубке], завтра уже соберемся и будем думать о «Зените».

— Следите за новостями про восстановление Клаудиньо? Вы не хотите попробовать его закрыть?

— Не знаю, все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили. Поэтому аккуратнее надо со словами.

— Не будет такого, что все будут отвлекаться на Клаудиньо в попытках его закрыть?

— У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать.

— Учитывая, как играет «Зенит» в первых семи турах, эта команда выглядит непобедимой?

— Они хорошо играют, набрали ход. В прошлом сезоне при своих трибунах нам чуть‑чуть не хватило для победы над ними. Если выйдем с таким же настроем, как в прошлый раз, то все получится.

— Тогда «Зенит» не был мотивирован. Сейчас нет ощущения, что вы их сильно разозлили тем, как вы играете?

— Это они нас разозлили в матче за Суперкубок. Мы должны доставить удовольствие фанатам своей игрой.

— Как оцените новый формат Кубка?

— Чем больше игр, тем лучше. Это плюс для тех, кто получает немного игрового времени.

— Не смущает, что с «Зенитом» будете много играть в этом сезоне?

— Всегда хочется с хорошими соперниками играть побольше. Будут хорошие игры для болельщиков и для всей страны.

— Стоит ли проводить такую большую ротацию состава?

— Усталость все равно накапливается. Думаю, это нормально — те кто мало играют, получают возможность выйти на поле.

— Хотели бы видеть фанатов в матчах на Кубок?