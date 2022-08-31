«Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили. Аккуратнее надо со словами». Защитник «Спартака» Чернов о матче с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче с «Зенитом».
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем матче с «Зенитом».
Красно-белые обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:0 в 1-м туре Фонбет Кубка России. Матч с «Зенитом» в 8-м туре Мир РПЛ состоится 4 сентября.
— Скоро матч с «Зенитом» в чемпионате. Хочется взять реванш за разгром в Суперкубке?
— Хочется отдохнуть от прошедшей игры [в Кубке], завтра уже соберемся и будем думать о «Зените».
— Следите за новостями про восстановление Клаудиньо? Вы не хотите попробовать его закрыть?
— Не знаю, все зависит от нашей тактики и от тактики соперника. Ребята, которые говорили, что закроют его, пятерку получили. Поэтому аккуратнее надо со словами.
— Не будет такого, что все будут отвлекаться на Клаудиньо в попытках его закрыть?
— У них в целом хорошая команда, не один игрок играет. Там есть еще ребята, которых надо держать. Бразильцы отлично играют. Тренер расскажет нам, как против них действовать.
— Учитывая, как играет «Зенит» в первых семи турах, эта команда выглядит непобедимой?
— Они хорошо играют, набрали ход. В прошлом сезоне при своих трибунах нам чуть‑чуть не хватило для победы над ними. Если выйдем с таким же настроем, как в прошлый раз, то все получится.
— Тогда «Зенит» не был мотивирован. Сейчас нет ощущения, что вы их сильно разозлили тем, как вы играете?
— Это они нас разозлили в матче за Суперкубок. Мы должны доставить удовольствие фанатам своей игрой.
— Как оцените новый формат Кубка?
— Чем больше игр, тем лучше. Это плюс для тех, кто получает немного игрового времени.
— Не смущает, что с «Зенитом» будете много играть в этом сезоне?
— Всегда хочется с хорошими соперниками играть побольше. Будут хорошие игры для болельщиков и для всей страны.
— Стоит ли проводить такую большую ротацию состава?
— Усталость все равно накапливается. Думаю, это нормально — те кто мало играют, получают возможность выйти на поле.
— Хотели бы видеть фанатов в матчах на Кубок?
— Конечно, хочется играть, когда много болельщиков, а не когда по 6−7 тысяч приходят. Были времена, когда по 25 тысяч ходило. Мы играем для болельщиков, поэтому хочется, чтобы они получали от игры удовольствие не только по телевизору, — сказал Чернов.