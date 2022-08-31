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11:19 (мск), источник: Sport24

Жена Глушакова рассказала, как в одной квартире уживаются ЦСКА и «Спартак»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, ответила на вопрос подписчиков в соцсети.

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Источник: Sport24

Один из поклонников спросил Ксению, как в одной квартире уживаются ЦСКА и «Спартак», за который раньше играл Денис.

«Пока не убили друг друга», — ответила Коваленко, опубликовав совместное видео с Глушаковым.

У Глушакова и Коваленко есть дочь Мила, которая родилась в марте 2021 года.

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