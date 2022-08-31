Жена Глушакова рассказала, как в одной квартире уживаются ЦСКА и «Спартак»
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, ответила на вопрос подписчиков в соцсети.
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Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, ответила на вопрос подписчиков в соцсети.
Один из поклонников спросил Ксению, как в одной квартире уживаются ЦСКА и «Спартак», за который раньше играл Денис.
«Пока не убили друг друга», — ответила Коваленко, опубликовав совместное видео с Глушаковым.
У Глушакова и Коваленко есть дочь Мила, которая родилась в марте 2021 года.