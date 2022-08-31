«Динамо» подписало Маричаля, Балотелли уходит от Дзюбы, «Спартак» покупает Паоло Фернандеса
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Защитник «Насьоналя» Николас Маричаль перешел в «Динамо». Соглашение рассчитано на пять лет. В московском клубе 21-летний футболист будет выступать под 18-м номером. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила четыре миллиона евро. В системе «Насьоналя» Маричаль находился с 2018 года.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. Соглашение будет подписано в виде аренды на один сезон. Итальянцы возьмут на себя значительную часть зарплаты игрока — от половины до двух третей. Нынешний оклад форварда — 1,8 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что трансфер 31-летнего игрока сорвался из-за нежелания футболиста перебираться на Кипр.
По информации BN Sports, «Спартак» согласился заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за трансфер полузащитника Паоло Фернандеса. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль смог убедить руководство клуба в необходимости приобретения футболиста.
Ранее агент 24-летнего хавбека Альберто Ботинес в беседе с «СЭ» подтвердил информацию о том, что москвичи сделали официальное предложение по трансферу игрока. Контракт испанца рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
Агент полузащитника «Маккаби» (Тель-Авив) Оскара Глуха Шахар Гринберг рассказал, что его клиентом интересовался «Зенит», но трансфер сорвался.
— «Маккаби» не отпустил Оскара, — передает слова Гринберга «РБ Спорт».
На счету 18-летнего футболиста два матча за молодежную сборную Израиля. Контракт Глуха рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
По информации журналиста Николо Скиры, нападающий Марио Балотелли намерен покинуть «Адану Демирспор», за который также выступает Артем Дзюба, до закрытия трансферного окна. Футболист хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Однако пока у него есть только одно конкретное предложение — от «Сьона».
Соглашение форварда с турецким клубом рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 2,8 миллиона евро.