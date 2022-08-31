«Динамо» подписало Маричаля, Балотелли уходит от Дзюбы, «Спартак» покупает Паоло Фернандеса

Маричаль стал игроком «Динамо»

Защитник «Насьоналя» Николас Маричаль перешел в «Динамо». Соглашение рассчитано на пять лет. В московском клубе 21-летний футболист будет выступать под 18-м номером. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила четыре миллиона евро. В системе «Насьоналя» Маричаль находился с 2018 года.

Кокорин близок к уходу из «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола. Соглашение будет подписано в виде аренды на один сезон. Итальянцы возьмут на себя значительную часть зарплаты игрока — от половины до двух третей. Нынешний оклад форварда — 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что трансфер 31-летнего игрока сорвался из-за нежелания футболиста перебираться на Кипр.

Фернандес — в «Спартаке»?

По информации BN Sports, «Спартак» согласился заплатить греческому «Волосу» 1,5 миллиона евро за трансфер полузащитника Паоло Фернандеса. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль смог убедить руководство клуба в необходимости приобретения футболиста.

Ранее агент 24-летнего хавбека Альберто Ботинес в беседе с «СЭ» подтвердил информацию о том, что москвичи сделали официальное предложение по трансферу игрока. Контракт испанца рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Глуха не будет в «Зените»

Агент полузащитника «Маккаби» (Тель-Авив) Оскара Глуха Шахар Гринберг рассказал, что его клиентом интересовался «Зенит», но трансфер сорвался.

— «Маккаби» не отпустил Оскара, — передает слова Гринберга «РБ Спорт».

На счету 18-летнего футболиста два матча за молодежную сборную Израиля. Контракт Глуха рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Балотелли хочет уйти из «Аданы Демирспор»

По информации журналиста Николо Скиры, нападающий Марио Балотелли намерен покинуть «Адану Демирспор», за который также выступает Артем Дзюба, до закрытия трансферного окна. Футболист хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Однако пока у него есть только одно конкретное предложение — от «Сьона».