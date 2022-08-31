В «Химках» сообщили об увольнении Писарева. Новым главным тренером станет Гогниев

«Приняли решение прекратить сотрудничество с Николаем Николаевичем Писаревым и его тренерским штабом. С завтрашнего дня команду примет и будет готовить к выезду в “Оренбург” новый главный тренер — Спартак Гогниев», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.