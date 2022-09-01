Вторая отставка в «Химках» за три недели! Теперь в клубе будет еще веселее

В «Химках» продолжают происходить удивительные события! Прошло всего семь туров РПЛ, а подмосковный клуб меняет уже второго главного тренера за сезон. Сегодня стало известно об отставке Николая Писарева, который лишь три недели назад сменил в «Химках» Сергея Юрана. 53-летний специалист едва не стал обладателем российского рекорда. Быстрее после своего назначения был уволен только Рене Мёленстен, который в 2013 году продержался 17 дней в «Анжи».

Если у увольнения Юрана было много версий, то в истории с Писаревым одна и самая банальная — отсутствие результата. Когда Николай принимал «Химки», команда занимала седьмое место и находилась в трёх очках от лидеров. С Писаревым красно-чёрные проиграли в РПЛ дома «Ахмату» (1:3) и «Локомотиву» (0:3), а потом в гостях «Сочи» (1:4). Последней каплей для руководства клуба стала неудача в Кубке России: «Химки» в 1-м туре группового этапа уступили на своём поле «Краснодару» (0:2). У Писарева четыре поражения в четырёх матчах с общим счётом 2:12. Правда, из-за болезни он пропустил тренировочную неделю перед встречей с «Сочи».

У «Чемпионата» была информация о возвращении в «Химки» Юрана, но оно не состоится. Новым главным тренером команды назначен Спартак Гогниев. В прошлом сезоне 41-летний специалист возглавлял «Аланию», с которой занял шестое место в Первой лиге и дошёл до полуфинала Кубка России. Летом Гогниев ушёл из владикавказского клуба, не договорившись об условиях работы. «Алания» при нём запомнилась смелой игрой и необычными розыгрышами стандартов. Так что и в «Химках» ждём от Спартака яркого футбола и весёлых пресс-конференций.

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Роман Терюшков прокомментировал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» увольнение Писарева и назначение Гогниева:

«Причина отставки — неудовлетворительные результаты. Рассчитывали несколько на другой исход. Понимаем это и мы, и Николай Николаевич. К сожалению, в футболе бывает так, что команда не воспринимает наставника — в этом ничего страшного нет. Главное, вовремя сделать выводы. Мы всё это поняли.



Гогниев — молодой тренер, амбициозный, желает себя проявить. Мы его видели по работе в “Алании” и “вели” его. Будем надеяться, что харизма и энергетика, которая была в команде при Сергее Николаевиче, восстановится, и мы увидим те “Химки”, которые приучили нас к хорошим результатам. Что касается срока контракта с Гогниевым, то пока это будет один год с пролонгацией на какой-то достаточно длительный период. Однако это мы будем определять завтра.



Возможна ли с Гогниевым такая же ситуация, как с Писаревым? Не могу сейчас что-то предположить, но очень надеемся, что по харизме и качествам Спартак намного ближе к ментальности “Химок” и к идеологии нашего футбола. Надеюсь, такая ситуация не повторится. То, что произошло — команда не восприняла главного тренера. Главное — сделать выводы, чтобы не очутиться очень глубоко на дне, откуда будет тяжело выбираться».