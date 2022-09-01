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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новичок «Торпедо» Ле Таллек объяснил, почему решил вернуться в Россию

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, почему он решил вернуться в Россию.

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Источник: ФК "Торпедо"

— Сегодня многие игроки уезжаю из России.

— Моя семья здесь. Я часто приезжаю в Москву в праздники и выходные. Так что я всегда здесь. Поэтому я и вернулся.

— Что-то поменялось с того момента, когда вы здесь играли?

— Я приехал два дня назад. Не могу много сказать. Но это приятное чувство. И я знаю, что наша команда покажет хороший результат.

— Когда мы сможем общаться с вами на русском?

— Я могу говорить на русском. И понимаю русский язык, но немного сложно отвечать на вопросы хорошо.

32-летний француз с российским паспортом присоединился к «Торпедо» 30 августа, а сегодня, 31 августа, вышел в стартовом составе в матче с ЦСКА. Ле Таллек выступал за «Мордовию» с 2014 по 2016 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за АЕК, в которых забил 1 гол.

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