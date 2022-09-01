Новичок «Торпедо» Ле Таллек объяснил, почему решил вернуться в Россию
Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, почему он решил вернуться в Россию.
Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, почему он решил вернуться в Россию.
— Сегодня многие игроки уезжаю из России.
— Моя семья здесь. Я часто приезжаю в Москву в праздники и выходные. Так что я всегда здесь. Поэтому я и вернулся.
— Что-то поменялось с того момента, когда вы здесь играли?
— Я приехал два дня назад. Не могу много сказать. Но это приятное чувство. И я знаю, что наша команда покажет хороший результат.
— Когда мы сможем общаться с вами на русском?
— Я могу говорить на русском. И понимаю русский язык, но немного сложно отвечать на вопросы хорошо.
32-летний француз с российским паспортом присоединился к «Торпедо» 30 августа, а сегодня, 31 августа, вышел в стартовом составе в матче с ЦСКА. Ле Таллек выступал за «Мордовию» с 2014 по 2016 год. В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей за АЕК, в которых забил 1 гол.