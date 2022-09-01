Новичок «Торпедо» Ле Таллек объяснил, почему решил вернуться в Россию

— Сегодня многие игроки уезжаю из России.

— Моя семья здесь. Я часто приезжаю в Москву в праздники и выходные. Так что я всегда здесь. Поэтому я и вернулся.

— Что-то поменялось с того момента, когда вы здесь играли?

— Я приехал два дня назад. Не могу много сказать. Но это приятное чувство. И я знаю, что наша команда покажет хороший результат.

— Когда мы сможем общаться с вами на русском?

— Я могу говорить на русском. И понимаю русский язык, но немного сложно отвечать на вопросы хорошо.