Бригада Павла Кукуяна назначена на матч «Спартак» — «Зенит»
Объявлены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РПЛ.
Объявлены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РПЛ.
3 сентября (суббота)
«Оренбург» — «Химки»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.
«Нижний Новгород» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Французов.
4 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.
5 сентября (понедельник)
«Торпедо» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.