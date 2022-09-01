Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.08
Ренн
Брест
31
Футбол. Зарубежный
31.08
Марсель
Клермон Фут
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бригада Павла Кукуяна назначена на матч «Спартак» — «Зенит»

Объявлены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РПЛ.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

3 сентября (суббота)

«Оренбург» — «Химки»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.

«Нижний Новгород» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Французов.

4 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Гвардис.

5 сентября (понедельник)

«Торпедо» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь