Бригада Павла Кукуяна назначена на матч «Спартак» — «Зенит»

Бригада Павла Кукуяна назначена на матч «Спартак» — «Зенит»

Объявлены бригады арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РПЛ.