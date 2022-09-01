Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.08
Ренн
Брест
31
Футбол. Зарубежный
31.08
Марсель
Клермон Фут
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трансфер Захаряна не заблокирован, «Челси» намерен закрыть сделку

По информации «СЭ», со стороны Футбольной ассоциации Англии, на данный момент, нет никаких блокировок возможного трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Динамо
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Переговоры продолжаются, сегодня состоится решающий раунд, стороны будут обсуждать варианты осуществления перехода. «Челси» не потерял интерес к российскому игроку, клуб намерен закрыть сделку сегодня.

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

В текущем сезоне Захарян провел за клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь