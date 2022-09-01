Выступавший за «Сочи» с момента основания клуба игрок ушел из команды

В среду 29-летний форвард провел прощальный матч за команду, выйдя в стартовом составе на гостевую игру первого тура группового этапа Кубка России против екатеринбургского «Урала» (0:2).

Всего на счету Барсова 53 матча в составе «Сочи», в которых он забил 23 гола и сделал шесть результативных передач. В прошедшем сезоне футболист стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.