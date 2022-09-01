Стало известно, при каких условиях трансфер Захаряна в «Челси» все-таки состоится

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работают над её формулой.

«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», — добавил источник «Чемпионата».