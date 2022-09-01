«Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— «Динамо» устно согласилось с условиями «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счёт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы, — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работали над её формулой.