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15:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна

«Динамо» согласовало с «Челси» трансфер Арсена Захаряна и условия оплаты перехода.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— «Динамо» устно согласилось с условиями «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта. По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счёт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы, — добавил источник «Чемпионата».

Ранее стало известно, что условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работали над её формулой.

Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 53 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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