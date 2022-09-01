Захарян не перейдет в «Челси» и останется в «Динамо»

25 августа «Челси» отправил предложение по поводу перехода 19-летнего Захаряна. Однако по ряду не зависящих от московского клуба технических причин осуществить переход игрока в текущее летнее трансферное окно не представляется возможным.

«Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов “Динамо” и игрового прогресса Арсена. На протяжении нескольких дней между “Динамо” и “Челси” шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию», — говорится в заявлении «Динамо».

Отмечается, что московский клуб остается открытым для предложений, которые устроят как «Динамо», так и самого Захаряна.

Захарян дебютировал в основной команде «Динамо» в 2020 году. Всего на счету полузащитника 54 матча, 13 голов и 16 передач в составе «бело-голубых».