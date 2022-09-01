Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако перешел в «Сочи»
Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако перешел в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 21-летний малийский защитник будет выступать под 4-м номером.
ПСЖ
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Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако перешел в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 21-летний малийский защитник будет выступать под 4-м номером.
Футболист является воспитанником академии «ПСЖ», в структуре которого выступал до 2020 года. Минувшие два сезона футболист провел в бельгийском «Стандард», за который сыграл в 34 матчах.
Защитник присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.