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19:50 (мск), источник: Sport24

Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако перешел в «Сочи»

Воспитанник «ПСЖ» Мусса Сиссако перешел в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 21-летний малийский защитник будет выступать под 4-м номером.

ПСЖ
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Источник: vk.com/pfcsochi

Футболист является воспитанником академии «ПСЖ», в структуре которого выступал до 2020 года. Минувшие два сезона футболист провел в бельгийском «Стандард», за который сыграл в 34 матчах.

Защитник присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.

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