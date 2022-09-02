Работал с Абаскалем, тренировался с Гвардиолой. Кто такой Фернандес, который заменит в «Спартаке» Мозеса

Источник: Социальные сети

Яблоко раздора

Испанцев в РПЛ не было давно, хотя тот факт, что 24-летний Паоло Фернандес с прошлого года выступает в Греции, у кого-то может вызвать скепсис. Только очевидно, что потенциальный новичок «Спартака» — игрок с хорошей школой и талантом. В противном случае его переход из академии «Сарагосы» в «Манчестер Сити» не вызвал бы два скандала.

Во-первых, испанцы затребовали компенсацию, получив порядка 200 тысяч евро. Во-вторых, интерес к 15-летнему Фернандесу со стороны «Ливерпуля» стал одним из катализаторов скандальных разборок двух английских топ-клубов. Выяснилось, что бывшие скауты «Сити», перейдя на работу к красным, пользовались базой данных своего прежнего клуба.

Стороны не стали доводить дело до суда, что стоило «Ливерпулю» миллион фунтов, а Фернандес все-таки отправился в Манчестер. И, естественно, для начала столкнулся со сложной адаптацией. Как он потом вспоминал, худшее — это невкусная еда, которая была не похожа на испанскую. Какие-то продукты в Англии невозможно было найти, и только потом родители стали привозить ему чоризо.

Источник: Социальные сети

«В первые дни в Англии я просто хотел вернуться домой. Я провел два или три очень трудных месяца и ничего не делал, кроме как звонил маме и говорил ей, что еду в Сарагосу. Ну что ж, время все меняет», — рассказывал Фернандес в интервью Heraldo.

А потом дела пошли на лад, чему поспособствовали испанцы, которых хватало как в клубе, так и в академии. К 18-летию Фернандес дорос до элитной команды развития (U-23) и в АПЛ-2 получал приз лучшему игроку месяца.

«Я придаю большое значение этому призу, потому что его обладателя выбирают тренеры команд соперников, — делился Паоло впечатлениями. — Для меня лучший — это Месси, но тот, кто мне больше всего нравился и чьей игрой я наслаждаюсь больше всего, — Роналдиньо».

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Пик английского этапа карьеры Фернандеса, который играл вместе с нынешним футболистом «Милана» Браимом Диасом и 16-летним на тот момент Джейдоном Санчо, — тренировки с основой после того, как он забил за сезон 13 мячей.

«В первый день тренировок Гвардиола провел с нами тактическую беседу, и я думал, что у меня галлюцинации. Я был поражен им: он жестикулировал перед доской, очень быстро все объяснял… Можно сказать, он знает, чего хочет. Он перфекционист и подробно обо всем говорит. Когда ты с ним, ты получаешь поддержку. Его тренировки проходят словно дома. Он никогда тебя не ругает. Его цель, даже если ты ошибаешься, — чтобы ты научился», — рассказывал Фернандес Heraldo.

Источник: Социальные сети

В роли «десятки»

Свой прогресс на том этапе испанец связывал со сменой позиции. Если сначала его использовали в роли правого вингера, который имеет возможность смещаться в центр, убирая мяч под рабочую левую ногу, то потом тренеры переквалифицировали футболиста в атакующего полузащитника.

«Я начал играть “десятку”, и, думаю, так мне удобнее. Я лучше контролирую мяч», — цитировал Фернандеса Manchester Evening News.

Только пробиться в главную команду было сложно, поэтому Паоло отправили в аренду в голландский НАК. Год в Бреде получился полезным, однако кажется, что Фернандес ждал от того периода большего. Такое ощущение возникло после его второго гола в эредивизи. Сезон уже подходил к концу, и испанец, заметив, что дальние удары — его специальность, признался: этот мяч ему был очень нужен.

Еще он выражал оптимизм перед возвращением в Манчестер, однако сыграть за главную команду «Сити» ему так и не удалось. Далее были еще две аренды и травма в итальянской «Перудже» в декабре 2019-го. Фернандес не играл девять месяцев и вернулся на поле уже в испанской сегунде. Правда, в «Кастельоне», с которым Паоло подписал трехлетний контракт, он провел всего год и перебрался в Грецию.

«Волос» тогда тренировал Гильермо Абаскаль, правда, тренера в декабре прошлого года уволили. Фернандес при нем провел всего девять игр, но, похоже, нынешнему наставнику «Спартака» совместная работа с полузащитником понравилась. И не исключено, что именно испанец займет место на вершине ромба в средней линии, где до травмы играл Виктор Мозес.