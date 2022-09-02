«Почему Захарян должен расстраиваться? Ему 19 лет, вся карьера впереди». Праздничное интервью Черчесова

— С днем рождения! В каком настроении вы его встречаете и как будете отмечать?

— Спасибо! Настроение — рабочее, сегодня у нас очередная тренировка. В среду был домашний матч, в воскресенье сыграем в гостях с «Уйпештом» — это главное дерби Будапешта. Так что отмечаю день рождения на рабочем месте, если так можно сказать. Нет, разумеется, поужинаем с семьей, но все будет очень скромно.

— Как вы можете оценить итоги первых двух месяцев сезона?

— За эти два месяца мы провели 12 официальных матчей, и лишь один из них получился откровенно неудачным. Жаль, конечно, что мы не попали в основной турнир Лиги чемпионов, но и Лигу Европы я бы недооценивать ни в коем случае не стал. Считаю, что наши соперники по группе — команды уровня Лиги чемпионов. Ну, а в чемпионате Венгрии мы выиграли летом четыре матча из четырех, так что могу только похвалить наших ребят.

— Из-за тех самых восьми европейских матчей вам перенесли две игры в чемпионате Венгрии. Когда они состоятся?

— Судя по всему, уже в следующем календарном году. Один из них точно пройдет в конце января.

— Изучал тут осенний календарь ваших матчей. И с удивлением обнаружил, что «Ференцварош» после 10 сентября не сыграет больше в этом месяце в чемпионате Венгрии. Как так?

— 15 сентября мы играем в Лиге Европы с «Монако» в гостях. А затем у нас будет матч Кубка Венгрии против команды одной из низших лиг. После этого дадим игрокам несколько выходных, а затем продолжим проводить тренировки. Возобновление чемпионата намечено на первые числа октября.

— Вы как-то сказали, что «Ференцварош» с приходом вашего тренерского штаба ставит перед собой задачу подтягивать к основному составу побольше местных ребят. Как идет этот процесс?

— В Лиге Европы у нас только что дебютировал 17-летний венгерский полузащитник. Так что работа идет. По мере возможностей я посещаю матчи нашего дубля. Вот, например, удалось посмотреть один тайм в прошедшую среду — до того, как мы поехали на наш матч.

— Накануне во многих странах закрылся летний трансферный рынок. Александр Кокорин перебрался в кипрский «Арис», а Денис Черышев оказался в итальянской «Венеции». Арсен Захарян едва не переехал в самый последний момент в Лондон. Кокорина и Черышева вы знаете лучше, но и Захаряна успели просмотреть во время работы в сборной России. Не ударит ли по нему с психологической точки зрения сорвавшийся переход в «Челси»?

— С Арсеном мне довелось поработать совсем недолго. Он произвел на меня самое приятное впечатление — и как футболист, и как человек. Захаряну всего 19 лет, вся его карьера еще впереди. Почему он должен сейчас расстраиваться? Тем более что личной вины Арсена в этом нет. Да и вообще ничьей вины нет, просто случились такие форс-мажорные обстоятельства. Сам факт того, что на Захаряна всерьез претендует «Челси», говорит в пользу Арсена и должен только заставить его прогрессировать и работать еще больше. Останавливаться нельзя ни в коем случае, иначе большие авансы рискуют так и остаться авансами.

— Чего ждать от Кокорина на Кипре?

— Хочется, чтобы он наконец-то начал получать серьезную игровую практику. Это самое главное. Ну, а дальше будет видно.

— Черышев оказался в итальянской серии В. Вас это не удивило?

— Он был свободным агентом, мог выбирать. Я с ним давно не общался, поэтому не могу сообщить вам никаких подробностей о трансфере. Могу только пожелать Черышеву, как и Кокорину, получать побольше игровой практики. Серия В — непростой турнир, там жесткий футбол и серьезная конкуренция. Думаю, что Денису понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к новым реалиям.