В срыве трансфера Захаряна в «Челси» нашли плюсы

«Вряд ли отмена сделки отрицательно скажется на Арсене — скорее наоборот. Это стимулирует его и дальше проявлять себя, чтобы такие предложения появлялись в будущем», — посчитал тренер. Новиков добавил, что не видит препятствий для того, чтобы Захарян закрепился в основном составе лондонского клуба в будущем.