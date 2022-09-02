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12:58 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» расторг контракт с футболистом Уруновым

Прошлый сезон полузащитник провел в «Уфе» на правах аренды.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» и узбекистанский полузащитник Остон Урунов приняли решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Спартака».

Урунов покинул московскую команду в статусе свободного агента.

«Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Урунову 21 год, он перешел в «Спартак» в 2020 году. Полузащитник провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол. Прошлый сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды.

«Спартак» после семи туров набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче РПЛ красно-белые примут петербургский «Зенит» 4 сентября, начало встречи — 20:00 мск.

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