«Спартак» расторг контракт с футболистом Уруновым

ТАСС, 2 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» и узбекистанский полузащитник Остон Урунов приняли решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Спартака».

Урунову 21 год, он перешел в «Спартак» в 2020 году. Полузащитник провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол. Прошлый сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды.